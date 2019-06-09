«Дедушкина копия»: Юдашкин показал годовалого внука в бассейне

Российский модельер Валентин Юдашкин представляет собой пример не только успешного дизайнера, но и образцового семьянина. За советом к знаменитому кутюрье приходят многие звезды шоу-бизнеса, и зачастую работать ему приходится не покладая рук. Однако, несмотря на свою занятость, Юдашкин не забывает о своей главной роли — заботливого отца и дедушки — и проводит со своими домочадцами большую часть свободного времени.

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В субботу, 8 июня, модельер опубликовал на своей странице фото младшего внука Аркадия — в марте ему исполнился один год. На снимке малыш запечатлен в детском бассейне. Вероятно, он совсем не ожидал, что его будут снимать на камеру, поэтому растерянно смотрит вдаль.

Instagram @vyudashkin

Внимательные подписчики разглядели лицо мальчика и пришли к выводу, что он — точная копия знаменитого дедушки: такие же глаза, нос — кажется, что это фото Валентина в детстве. Другие обратили внимание на растрепанные рыжие волосы Аркадия и сравнили его с домовенком. Так или иначе, малыш очаровал всех поклонников известного дизайнера.

«Дедушкина копия».

«Вылитый дед».

«Дедушкины гены!»

«Домовенок Аркашик! Какой классный!»

«Маленький Юдашкин, хороший, сладкий», — написали восторженные фанаты.

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