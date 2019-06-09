Михаил Горбачев не согласился с сюжетом сериала «Чернобыль»

, 23:23 15

Президент СССР указал на несоответствие сюжета HBO реальности.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал сериал «Чернобыль». Работа телеканала HBO посвящена аварии на чернобыльской АЭС в 1986 году.

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В частности, экс-политик высказал свое мнение об истории ученого Валерия Легасова. По сюжету сериала он выступил на суде, рассказав свою версию аварии на АЭС. По словам экранного героя, правительство Советского Союза замолчало реальное положение дел и не придало огласке тот факт, что реакторы изначально были с браком. Эта сцена не существовала в действительности и является художественной выдумкой авторов сериала.

Также в сериале Горбачев отдает распоряжение вычеркнуть Легасова из списка представленных к награде — в результате этого решения ученый не получает звание Героя Социалистического Труда. Однако с событиями, продемонстрированными в сериале, сам Горбачев не согласен.

«Я не давал указаний. Это выдумки», — цитирует экс-президента СССР Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что британскую сценаристку разочаровало отсутствие в «Чернобыле» темнокожих актеров.

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