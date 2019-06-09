Агент Александра Головина Анна Старадумова отказалась комментировать утверждения визажиста Светланы Белогуровой о том, что ее дочь Оливия, рожденная от актера, заболела, и теперь они угодили в больницу.

«Мы вообще эту ситуацию не хотим комментировать, нам это не интересно. Может быть все что угодно, возможно, эта женщина все как всегда выдумала. Мы не хотим общаться», — рассказала она 5-tv.ru.

Старадумова подтвердила, что согласно вердикту суда, Александр должен помогать Оливии до ее совершеннолетия.

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«Теперь мы обязаны платить алименты. Все, это единственное, что будет делать Александр. Больше он ничего не будет делать», — отметила она.

Агент актера также подчеркнула, что все общение со Светланой отныне будет происходить только через адвокатов.

«Эта ситуация очень неприятная, и мы не любим комментировать, потому что эта женщина — это полный абзац», — сказала она.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внебрачная годовалая дочь актера Александра Головина госпитализирована.