Агент Александра Головина Анна Старадумова отказалась комментировать утверждения визажиста Светланы Белогуровой о том, что ее дочь Оливия, рожденная от актера, заболела, и теперь они угодили в больницу.
Старадумова подтвердила, что согласно вердикту суда, Александр должен помогать Оливии до ее совершеннолетия.
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Агент актера также подчеркнула, что все общение со Светланой отныне будет происходить только через адвокатов.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внебрачная годовалая дочь актера Александра Головина госпитализирована.