«Тогда этого не делали»: подруга Зыкиной рассказала о личной драме певицы

Близкая подруга Людмилы Зыкиной — Елена Лосева — рассказала о личной трагедии великой артистки. Женщина по-настоящему страдала от того, что не имела детей.

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Как сообщила Лосева, артистка мечтала о потомстве. Однако попытка завести ребенка обернулась величайшей драмой в жизни Зыкиной. Певица забеременела, но беременность оказалась внематочной.

«Она долго просила, чтобы хотя бы одну трубу оставили, но тогда этого не делали. Людмила потом никому не говорила, что рожать не может», — цитирует Лосеву Teleprogramma.pro.

О проблемах со здоровьем артистки знал только ограниченный круг самых близких людей. Чтобы не думать о своем горе, Зыкина с головой ушла в работу. Певица постоянно проводила время на репетициях и гастролях. Людмила надеялась найти преемницу, которая стала бы для нее своего рода творческой дочерью, но девушек с необходимыми вокальными данными не нашлось.

Свое наследство Людмила Зыкина завещала племянникам. Однако несмотря на то, что после смерти певицы осталось порядка 270 миллионов рублей, наследники Зыкиной едва сводят концы с концами.