Глава Минстроя рассказал, почему в России продолжат отключать горячую воду летом

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев рассказал, что в ближайшее время россиянам не придется радоваться бесперебойной подаче горячей воды в летнем сезоне.

«Лукавить не буду — в ближайшем будущем отказ от отключения горячей воды летом нас не ждет», — заявил Якушев в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2019.

По словам чиновника, основная причина — высокий процент износа жилищно-коммунального комплекса в стране — более 60%.

«К сожалению, доля таких регионов достаточно высока, чтобы гарантировать бесперебойную работу в сетях без аварий и инцидентов в осенне-зимний период», — подчеркнул глава Минстроя.

При этом Якушев поспешил «подсластить пилюлю» и пообещал, что власти будут жестче контролировать сроки проведения ремонтных и профилактических работ в этой области.

«И чтобы все обязательства четко выполнялись — если работы ведутся неделю, то через неделю горячая вода должна быть в кранах», — заявил министр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России пообещали сократить сроки отключения горячей воды.