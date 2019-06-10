Японские инженеры научились «управлять настроением»

Японские инженеры продемонстрируют прибор, который поможет «управлять настроением». Устройство, внешне напоминающее проигрыватель пластинок, будет работать сразу по трем направлениям — показывать изображения, проигрывать музыку и «испускать» приятные ароматы.

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По информации 3D News, девайс Multi Sensory Device XVG-01 презентуют на выставке CES Asia 2019, которая пройдет с 11 по 12 июня в Шанхае. Прибор состоит из деревянного корпуса, имеет круглый дисплей и трубки, из которой, вероятно, будут исходить запахи.

Изобретатели утверждают, что их детище идеально подходит для создания в ограниченном пространстве отличного настроения. Известно, что продажи Multi Sensory Device XVG-01 в Японии стартуют в конце текущего — начале следующего года.

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