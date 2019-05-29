Первый телефон, поддерживающий технологии квантового шифрования, успешно протестирован в России, сообщает ТАСС. Разработкой в течение трех лет занимались Центр квантовых технологий МГУ и российская компания «Инфотекс».

Главная новация телефона ViPNet QSS Phone — защищенность от известных типов атак квантовых компьютеров. Специалисты предполагают, что в ближайшие годы эта угроза станет реальной, и квантовые компьютеры будут использовать злоумышленники.

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Приобрести телефон можно будет уже в начале 2020 года, сообщает глава Центра научных исследований и перспективных разработок «Инфотекса» Владимир Елисеев. Стоимость 50 аппаратов вместе с подключением составит около 100 миллионов рублей. Предполагается, что пользоваться квантовыми телефонами будут представители спецслужб, а также финансовый сектор.

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