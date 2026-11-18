Погода намекает, что пора готовиться к Новому году?
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Осадки в Москве могут продолжиться ночью на 19 ноября
В Москве 18 ноября в течение всего дня ожидаются мокрый снег и дождь. Осадки могут продолжиться и ночью на 19 ноября, однако из-за положительной температуры воздуха формирование устойчивого снежного покрова остается под вопросом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
По прогнозам синоптиков, снег будет выпадать вперемешку с дождем. При этом температура воздуха сохранится выше нуля градусов, что может препятствовать накоплению снега на дорогах и тротуарах.
«Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и при необходимости проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями», — говорится в сообщении ведомства.
Появится ли снежный покров в Москве
Несмотря на ожидаемый снегопад, говорить о формировании устойчивого снежного покрова в Москве пока преждевременно. При положительной температуре мокрый снег обычно быстро тает после соприкосновения с теплой поверхностью. Особенно это касается асфальта, проезжей части и тротуаров.
В отдельных местах возможно временное скопление снега, однако это не означает, что в столице установится постоянный снежный покров. Для его формирования необходимы подходящие температурные условия и достаточно продолжительные осадки.
Когда в Москве установится устойчивый снежный покров
Точная дата появления устойчивого снежного покрова в Москве пока не называется. Снег, который выпадет 18 ноября, может оказаться временным из-за температуры выше нуля.
Даже если отдельные участки земли побелеют, последующее потепление и дождь способны привести к быстрому таянию осадков. Устойчивым снежным покровом метеорологи называют снег, который сохраняется на поверхности земли длительное время, а не исчезает вскоре после снегопада.
Поэтому появление первых осадков еще не означает наступления полноценной снежной зимы.
Как московские службы готовятся к снегопаду
На фоне ожидающихся осадков городские службы продолжают следить за состоянием улиц и дорог. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, специалисты непрерывно мониторят улично-дорожную сеть.
При необходимости коммунальные службы проводят регламентные работы с учетом погодных условий. Особое внимание в период мокрого снега и дождя уделяется состоянию дорожного покрытия, поскольку изменение температуры и осадки могут влиять на безопасность движения.
Водителям и пешеходам следует учитывать погодные условия и соблюдать осторожность на дорогах.
Как Москва оказалась в плену снежного покрова прошлой зимой
Зима 2025–2026 годов запомнилась москвичам аномальными снегопадами, которые серьезно осложнили жизнь города. Уже 9 января на столицу обрушился балканский циклон «Фрэнсис».
За сутки выпало рекордное количество осадков, а высота сугробов в отдельных районах достигла почти 40 сантиметров. Из-за непогоды на дорогах образовались многокилометровые заторы, в том числе пятичасовая пробка на Волоколамском шоссе. Возникли трудности и с работой аэропортов.
Однако на этом снежные аномалии не закончились. В конце января Москву накрыл новый мощный снегопад. Утром 27 января дорожные пробки достигли девяти баллов, а аэропорт Шереметьево временно приостанавливал прием и отправление рейсов.
По данным метеорологической обсерватории МГУ, январь 2026 года стал самым снежным в столице за последние 203 года. Высота снежного покрова на территории университета достигала 59 сантиметров.
В феврале ситуация повторилась. Циклон «Валли», пришедший в столичный регион 19 февраля, принес метели и новые снежные заносы. Движение транспорта снова оказалось затруднено, автомобили стояли в многокилометровых пробках, а расписание авиарейсов пришлось корректировать.
К 21 февраля высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ достигла 70 сантиметров, превысив рекорд 1966 года и почти вдвое обогнав климатическую норму для этой даты.
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