В Казахстане готовятся назвать имя нового президента страны

В Казахстане сегодня назовут имя нового главы государства. В стране прошли выборы президента, сейчас идет подсчет голосов. По предварительным данным, явка избирателей составила больше 70%.

Главный претендент на победу, по мнению социологов, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Именно его назвал своим приемником Нурсултан Назарбаев. Как прошло голосование и почему схватка на ринге повлияла на явку избирателей? За исторической для Казахстана выборной кампанией следит Алексей Лазуренко.

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