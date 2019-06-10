В Казахстане готовятся назвать имя нового президента страны

, 6:43 Эфирная новость 29

По предварительной информации, явка избирателей составила более 70%.

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Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

В Казахстане сегодня назовут имя нового главы государства. В стране прошли выборы президента, сейчас идет подсчет голосов. По предварительным данным, явка избирателей составила больше 70%.

Главный претендент на победу, по мнению социологов, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Именно его назвал своим приемником Нурсултан Назарбаев. Как прошло голосование и почему схватка на ринге повлияла на явку избирателей? За исторической для Казахстана выборной кампанией следит Алексей Лазуренко.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Казахстане наибольшая активность избирателей на выборах президента засвидетельствована в Алма-Атинской области — 89%, на втором месте — Актюбинская область с 84,8%, на третьем — Туркестанская область с 84,8%.

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