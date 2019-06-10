Десятки людей оказались заблокированы на колесе обозрения в Волгограде

В городском парке отдыха в Волгограде внезапно остановилось колесо обозрения. Десятки людей, среди которых было много детей, зависли в кабинках на высоте 50 метров.

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Сотрудникам парка пришлось вручную вращать колесо, чтобы спустить людей на землю. Как позднее стало известно, вышел из строя мотор, приводивший аттракцион в движение.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ураган чуть не обрушил колесо обозрения в Иркутске. На снятых очевидцами кадрах видно, как на высоте 50 метров раскачиваются кабинки. К счастью, аттракцион был закрыт, и никто не пострадал.