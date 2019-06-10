Грузовая фура въехала в колону МЧС в Тульской области. По предварительной информации, повреждены несколько автомобилей ведомства.

ДТП произошло на трассе М-4 Дон на 201-й километре. Как сообщили в ведомстве, четыре автомобиля колонны совершили техническую остановку во время которой в нее въехала фура. В результате столкновения два автомобиля МЧС не смогут продолжать движение. В течение нескольких часов поврежденные автомобили будут заменены на резервные и колонна продолжит движение для выполнения поставленной задачи.

Сообщается, что пострадали пять человек.

Пятый канал

Информация уточняется.