В «Алросе» пресекли попытку крупной кражи алмазного сырья

Российская группа алмазодобывающих компаний «Алроса» подтвердила факт совместного с силовиками предотвращения масштабной схемы хищений в Единой сбытовой организации.

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Как стало известно 5-tv.ru, операция прошла при непосредственном участии службы безопасности «Алроса».

«Несколько лет назад компания провозгласила курс на искоренение случаев коррупции в компании. Этот курс будет продолжен», — говорится в сообщении.

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Известно, что с приходом нового руководства практически с нуля была создана Служба экономической безопасности, в штат были приглашены бывшие сотрудники ФСБ.

Ход расследования компания пока не комментирует, поскольку сейчас по факту произошедшего проходит служебная проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал об аресте подозреваемых в диверсии на нефтепроводе «Дружба».