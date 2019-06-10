Дебоширка напала на девочку и пенсионерку, а затем опрокинула коляску с младенцем

Чудовищный случай произошел в Зеленограде 10 июня. Женщина схватила маленькую девочку за волосы, когда та мирно сидела на лавочке. Пенсионерка, сделавшая замечание, получила удар ногой и кулаком в лицо. После этого, агрессивная прохожая опрокинула коляску с ребенком в магазине, сообщает РЕН ТВ.

Известно, что женщина задержана. По предварительной информации, она состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Якутии выясняют обстоятельства убийства семьи из трех человек.