Следователи работают на месте жестокого убийства семьи в Якутии

Трагедия произошла в Якутии. Пожилой мужчина убил семью из трех человек, после чего покончил с собой.

Как сообщает региональное управление МВД, жестокое убийство произошло в воскресенье, 9 июня, в поселке Угольном Нерюнгринского района. По сообщению очевидцев, 60-летний мужчина во время конфликта с соседями по даче совершил убийство троих человек — 38-летнего мужчины, его 39-летней беременной супруги и их 14-летней дочери. Также была ранена пожилая женщина.

Полицейским удалось установить личность злоумышленника и найти место, где тот укрывался после убийства. Однако задержать пенсионера не удалось — мужчина начал стрелять в сотрудников правоохранительных органов из ружья 12-го калибра, а после покончил собой. Сейчас расследованием произошедшего занимается Следственный комитет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в перестрелке под Оренбургом 9 июня погиб местный житель.