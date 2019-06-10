Экс-глава Коми Гайзер приговорен к 11 годам колонии строгого режима

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Бывший глава Коми признан виновным по делу о преступном сообществе и коррупции.

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Фото, видео: ТАСС/Геодакян Артем

Суд в Москве назначил экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру наказание в виде 11 лет лишения свободы и штраф в размере 160 миллионов рублей.

При этом суд не признал вину Гайзера в организации преступного сообщества. 13 фигурантов, проходящие по этому делу, приговорены к срокам от 11 лет колонии до пяти лет условно за коррупцию.

Экс-главу Коми вместе с его подельниками обвиняли в создании преступной группировки, отмывании денег и получении взяток. Прокурор запросил для Вячеслава Гайзера 21 год колонии строгого режима, штраф в размере пятисот миллионов рублей и лишения госнаград.

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Всю верхушку Коми, включая главу, его заместителя, бывшего сенатора — всего 16 высокопоставленных чиновников и бизнесменов — арестовали в 2015 году.

По версии следствия, они организовали настоящий преступный синдикат и прокручивали аферы с госсобственностью на миллиарды рублей. В ходе обысков, помимо 60 килограммов ювелирных изделий, у фигурантов дела изъяли и документы, свидетельствующие о попытке легализации украденного имущества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гайзер выразил надежду в суде, что его дело уйдет в прошлое.

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