Хулиганы проникли в редакцию «Сноба» в Москве

, 14:21 35

Инцидент произошел в понедельник 10 июня.

Фото: www.globallookpress.com

Неизвестные хулиганы проникли в редакцию журнала «Сноб» в Москве. Об этом стало известно 5-tv.ru. Злоумышленники забрались в офис, расположенный в столичном здании, в понедельник 10 июня. По предварительной информации, из редакции ничего не украли.

Неизвестные разбросали по офису компьютерную технику. Назвать сумму причиненного ущерба в редакции пока не могут.

Сейчас в «Снобе» работают следователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в конце 2018 года неизвестные пытались поджечь офис редакции ФАН в Петербурге.

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