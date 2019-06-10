Хулиганы проникли в редакцию «Сноба» в Москве

Неизвестные хулиганы проникли в редакцию журнала «Сноб» в Москве. Об этом стало известно 5-tv.ru. Злоумышленники забрались в офис, расположенный в столичном здании, в понедельник 10 июня. По предварительной информации, из редакции ничего не украли.

Неизвестные разбросали по офису компьютерную технику. Назвать сумму причиненного ущерба в редакции пока не могут.

Сейчас в «Снобе» работают следователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в конце 2018 года неизвестные пытались поджечь офис редакции ФАН в Петербурге.