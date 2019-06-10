Хулигана, проникшего в редакцию «Сноба», сняла камера наблюдения

Подозреваемого в погроме в редакции журнала «Сноб» мужчину сняли камеры наблюдения. Сейчас правоохранительные органы устанавливают его личность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в понедельник, 10 июня, неизвестные хулиганы проникли в помещение редакции на «Красном Октябре» в Москве и разбросали по офису компьютерную технику.

Причиненный ущерб в журнале пока назвать затрудняются, по предварительным данным, из редакции ничего не пропало. Разбита стеклянная дверь и сломаны мониторы и системные блоки компьютеров. Есть также информация, что пострадал также офис еще одной компании. На месте происшествия работают следователи.