Агрессивная женщина, напавшая на ребенка и пенсионерку, попала на видео

В распоряжении 5-tv.ru оказались записи камер наблюдения в магазине Зеленограда, которые запечатлели агрессивную гражданку, напавшую также на ребенка и пенсионерку.

На кадрах видно, как женщина ходит по торговому залу, скидывая на пол товары из корзины, а потом заходит за кассу и вступает в перепалку, а потом и в драку с сотрудницами супермаркета.

Как сообщалось ранее, утром в понедельник, 10 июня, в подмосковном Зеленограде неадекватная дама опрокинула коляску с ребенком, оттаскала за волосы маленькую девочку, а потом ударила кулаком в лицо и ногой пенсионерку, которая заступилась за малышку. Сейчас женщина задержана. Есть информация, что она состоит на учете у психиатра.