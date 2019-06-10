Стали известны подробности взрыва на территории химзавода в Петербурге

Стали известны детали взрыва на территории коммерческого предприятия «ЛенРеактив» в Петербурге. Инцидент произошел 10 июня на Предпортовой улице.

Возгорание охватило площадь в 40 квадратных метров. Причиной ЧП стал взрыв бочки с толуолом. Об этом стало известно 5-tv.ru.

В настоящий момент идет локализация пламени.

Кроме этого сообщается, что сотрудников соседних зданий не выпускают пока из помещений, так как пары толуола смертельно опасны.

В результате ЧП было эвакуировано 25 человек. По данным МВД и МЧС — пострадавших нет.

АО «ЛенРеактив» занимается продажей химических реактивов и технической химии, лабораторной посуды и оборудования, реализуемых оптом и в розницу.