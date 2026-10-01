Путин заявил о непростых для Киева и Европы условиях Минских соглашений

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 37 0

Отдельные положения договоренностей, по словам президента, могли повлиять на дальнейшую судьбу юго-востока Украины.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Тема:
Валдай

Минские соглашения были непростыми для Киева и европейских стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам российского лидера, одна из договоренностей предусматривала возможность отделения юго-востока Украины в случае вступления страны в НАТО.

«Смысл отдельных положений сводился к тому, что если Украина все-таки пойдет в НАТО, то юго-восток Украины, по сути, имеет право отделиться от Украины. Ну, это очень грубо, но смысл был в этом», — сказал Путин.

Президент отметил, что, по его мнению, именно эти положения могли не устраивать украинское руководство и западных партнеров. Он также заявил, что европейские политики позднее говорили о том, что не собирались выполнять Минские соглашения.

Глава государства отдельно рассказал о переговорах в Стамбуле. По его словам, тогда стороны смогли договориться по основным вопросам.

«В Стамбуле мы договорились, действительно договорились. Там же подпись стоит руководителя переговорной группы со стороны Украины», — отметил Путин.

По словам президента, позднее украинская сторона отказалась и от этих договоренностей по предложению западных партнеров.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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