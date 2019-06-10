Экс-глава СК по Волгоградской области задержан по делу о покушении на губернатора

Бывший руководитель управления Следственного комитета по Волгоградской области генерал-лейтенант Михаил Музраев задержан в рамках расследования дела о покушении на губернатора, сообщает в понедельник, 10 июня, ТАСС.
Михаил Музраев возглавлял следственное управление СК РФ по Волгоградской области с 2011 года. Указом президента РФ он был отправлен в отставку в декабре 2018 года.
Покушение на губернатора Андрея Бочарова произошло ночью 16 ноября 2016 года. Предполагаемые преступники проникли на территорию его частного дома и попытались поджечь строение. По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога» и «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава московского отдела СК на транспорте задержан по делу о крупной взятке.