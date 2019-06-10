Видео: итоги международного инженерного чемпионата CASE-IN подвели в Москве

Подведены итоги международного инженерного чемпионата CASE-IN. В финале сошлись почти 600 студентов и аспирантов из России, Белоруссии и Казахстана.

Отличились представители петербургского горного университета. Команда геологов представила уникальный способ добычи полезных ископаемых на алмазном руднике в Якутии. Их работа отмечена серебряной медалью.

С бронзой вернулась и команда энергетиков. Их проект связан с общей энергосистемой Сибири и Дальнего Востока. Студенты признаются — до первого места не хватило лишь нескольких баллов.

Победители и призеры престижного чемпионата смогут пройти стажировку в ведущих компаниях страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что региональный этап конкурса IT-индустрии «Цифровой прорыв» стартовал в Петербурге.