Региональный этап конкурса IT-индустрии «Цифровой прорыв» стартовал в Петербурге

Молодые специалисты в области информационных технологий, бизнес-анализа и дизайна собрались в Петербурге на региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Это самое масштабное в стране соревнование в области IT-индустрии. Участникам необходимо в течении 36 часов создать прототип компьютерных программ, которые помогут развитию социально значимых направлений. Таких как: образование, здравоохранение, государственное управление и ЖКХ.

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«Это был классный шанс поучаствовать, почувствовать на себе как это работает», — сказала Алиса Овчинникова, участник конкурса «Цифровой прорыв».

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Победители конкурса получат грант на развитие своего проекта и возможность работать в ведущих компаниях страны. Полуфиналы конкурса также прошли в Ростове-на-Дону, Воронеже, Томске и Владивостоке. Всего в нем участвуют более 19 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия вошла в ТОП-10 стран по количеству проектов прямых иностранных инвестиций.