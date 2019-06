Вертолет врезался в крышу небоскреба в Нью-Йорке

Вертолет совершил жесткую посадку на крышу 54-этажного офисного здания в центре Нью-Йорка. Как сообщает пожарное управление Нью-Йорка в Twitter, крушение произошло на Седьмой авеню на Манхэттене.

«Сотрудники пожарного управления Нью-Йорка находятся на месте по адресу Седьмая авеню, 787. Жесткая посадка вертолета», — гласит запись в социальной сети.

Update: It's been confirmed that at least one person was injured after a helicopter crashed into the roof of a building in Midtown Manhattan. pic.twitter.com/b4jsbsDzQg