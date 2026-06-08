Что скрывает сын Децла? Конфликт вокруг квартиры оказался сложнее, чем думали

Сын Децла Антоний Толмацкий заявил, что не собирается выселять мать из квартиры

Еще недавно Антоний Толмацкий рассказывал о творческих планах, новых треках и жизни в тени знаменитого отца. Теперь же имя сына Децла обсуждают совсем по другой причине. В сеть попало видео, на котором молодой человек требует от матери освободить квартиру ради ее продажи. Ролик мгновенно разлетелся по соцсетям и вызвал бурную реакцию пользователей.

Когда журналисты попытались выяснить, что происходит в семье, наследник рэпера отреагировал не менее резко, чем на опубликованных кадрах. Позже Толмацкий выступил с собственным объяснением происходящего и заявил, что опубликованное видео вырвано из контекста многолетнего семейного конфликта.

Подробнее об этом читайте в новом материале 5-tv.ru.

Семейный скандал

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий прокомментировал видео, которое ранее опубликовала его мать Юлия Киселева. На кадрах молодой человек требует от нее покинуть квартиру. После распространения ролика в сети наследник музыканта заявил, что опубликованный фрагмент не отражает всей сути многолетнего семейного конфликта.

Видео вызвало резонанс в социальных сетях. Пользователи обратили внимание на эмоциональное поведение 20-летнего Толмацкого и его грубые высказывания в адрес матери.

«Не надо снимать, пожалуйста. Это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее. Ты здесь не живешь. Ты прописана здесь, но по документам это мой дом», — заявил Антоний.

Мать наследника рэпера с такой постановкой вопроса не согласилась.

«Я здесь, это мой дом, это моя частная жизнь», — ответила Юлия Киселева.

После этого разговор перешел на повышенные тона. Судя по кадрам, молодой человек эмоционально отреагировал на происходящее и схватился за голову.

Ситуацией заинтересовались журналисты. Однако первая реакция Антония на вопросы представителей СМИ также оказалась весьма жесткой. В разговоре с журналистами он отказался подробно обсуждать конфликт и предложил обращаться через своего представителя.

«Все комментарии через менеджера, особенно по семейным обстановкам, иначе я вас заблокирую. Все, давайте без этой (фигни. — Прим. ред.), до свидания, я занят», — заявил Толмацкий Super.ru.

После того как история начала активно обсуждаться в интернете, сын Децла опубликовал развернутое объяснение своей позиции. По его словам, распространенная версия событий не соответствует действительности, и речь идет не о попытке выселения матери, а о давнем имущественном споре внутри семьи.

Толмацкий сообщил, что квартира принадлежит его бабушке. Именно она, как утверждает молодой человек, приняла решение продать недвижимость и приобрести два отдельных жилья, поскольку содержание нынешней квартиры стало слишком затратным.

«Сразу хочу прояснить: никто никого не выселяет. Ситуация не такая, как ее иногда представляют. Квартира оформлена на мою бабушку, и именно она твердо решила разменять ее на две квартиры, потому что содержать ту квартиру больше нет финансовой возможности. Я несколько лет помогаю ей как доверенное лицо — занимаюсь всеми вопросами, связанными с продажей. Мы не раз выходили на контакт с разными предложениями, пытались договориться мирно», — написал Толмацкий в своем блоге.

По словам сына музыканта, опубликованное видео оказалось вырвано из контекста многолетней семейной истории. Молодой человек признал, что его поведение на записи выглядит грубым и резким, однако объяснил это накопившимся напряжением.

«Я понимаю, что на опубликованном видео выгляжу эмоционально, резко и невоспитанно. Это действительно был момент, когда многолетний семейный конфликт достиг своей крайней точки. Я не считаю такое поведение правильным и не пытаюсь его оправдывать», — добавил он.

При этом Антоний подчеркнул, что не намерен подробно рассказывать о семейных разногласиях или публично обвинять родственников.

Наследник артиста также обратил внимание на волну критики, обрушившуюся на него после публикации записи. Он выразил уверенность, что невозможно объективно оценить человека по нескольким секундам видео, не зная всех обстоятельств произошедшего.

«Но я также знаю, что ни один человек не может быть понят по нескольким секундам записи, вырванным из контекста многолетней семейной истории. <…> Много лет я старался оставить эту часть своей жизни вне публичного пространства и не выносить семейные проблемы на всеобщее обозрение. К сожалению, не все в жизни можно уместить в короткий ролик или громкий заголовок», — отметил Толмацкий.

Квартирный раскол

Близкий друг семьи Кирилла Толмацкого, известного как Децл, также прокомментировал конфликт между сыном музыканта и его матерью.

«Я знаком с ситуацией и могу сказать, что по одному видео делать выводы не стоит. Квартира изначально принадлежит бабушке Антония. Его мама там была прописана, но не являлась собственником, но жила там одна», — рассказал собеседник «Комсомольской правды».

По его словам, конфликт вокруг недвижимости возник не вчера. Источник утверждает, что расходы на содержание квартиры долгое время ложились на других членов семьи.

«За квартиру никогда не платила, набегали долги, которые гасила бабушка и сам Антоний. <…> Сейчас, когда бабушка не может больше содержать квартиру, решили разменять так, чтобы у каждого была возможность жить отдельно», — заявил друг семьи.

Друг семьи также заявил, что эмоциональная реакция Юлии Киселевой стала одним из факторов обострения ситуации.

«К сожалению, мама Антония восприняла это очень эмоционально, устроила скандал. Мы давно переживаем за ее ментальное состояние и надеемся, что ситуация уладится», — добавил собеседник «Комсомольской правды».

Скандал вокруг квартиры стал продолжением давних разногласий внутри семьи Децла. Отсутствие завещания Децла привело к появлению различных юридических вопросов.

Сам Антоний ранее неоднократно рассказывал о своих финансовых трудностях.

«Проблема в том, что я недостаточно известный для того, чтобы не позволять себе ездить на общественном транспорте, но достаточно известный, чтобы не работать там где-то в сервисе», — говорил сын музыканта.

По имеющейся информации, Антоний получает доход от авторских отчислений за творчество отца. Часть бытовых расходов, как сообщалось ранее, помогает покрывать его девушка Диана.

Тень Децла

Антоний Толмацкий, выступающий под именем Тони Толмацкий, родился 17 июня 2005 года в семье рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, и модели Юлии Киселевой.

История его родителей началась в первой половине 2000-х. Кирилл Толмацкий познакомился с Юлией Киселевой в одном из закрытых клубов Санкт-Петербурга, популярном среди любителей экстремального спорта. Отношения развивались быстро, и уже через год у пары родился сын. Поскольку родители официально не состояли в браке, ребенок получил фамилию матери.

Вопреки распространенному мнению о роскошной жизни звездных наследников, детство Антония проходило довольно скромно. На тот момент Децл уже пережил пик своей популярности и строил карьеру самостоятельно, практически не поддерживая отношения с отцом, известным музыкальным продюсером Александром Толмацким.

Семья жила отдельно и рассчитывала в первую очередь на собственные силы. Позже Антоний рассказывал, что в доме не всегда были большие деньги. По его воспоминаниям, иногда рацион семьи ограничивался простыми продуктами вроде риса и бобов. Однако сам он никогда не считал это серьезной проблемой.

Главным человеком в жизни мальчика оставался отец. По словам Антония, Децл активно участвовал в его воспитании и старался проводить с сыном максимум времени. Он водил ребенка в школу, помогал с учебой, гулял с ним и брал на концерты и различные мероприятия.

Наследник музыканта не скрывал, что в детстве буквально копировал отца. Он носил похожие прически, перенимал стиль одежды и внимательно наблюдал за тем, как тот работает. Именно Кирилл, по словам сына, сформировал его музыкальные вкусы и научил независимости.

Не меньшую роль в воспитании сыграла и мать. Если отец знакомил сына с музыкой и творческой средой, то Юлия Киселева делала акцент на образовании и культурном развитии. Она регулярно водила Антония в музеи, на выставки и в художественные галереи.

Сам Толмацкий позже признавался, что культурная программа была настолько насыщенной, что со временем он даже уставал от подобных мероприятий. Однако именно благодаря этому получил широкий кругозор и интерес к искусству.

Оба родителя считали, что образование должно стать обязательной частью будущего их сына. Кирилл Толмацкий считал, что после учебы Антоний сможет присоединиться к его команде и заняться организацией концертов.

По воспоминаниям близких, музыкант видел в сыне своего будущего помощника. Однако этим планам не суждено было сбыться.

В феврале 2019 года Кирилл Толмацкий скоропостижно скончался после концерта в Ижевске. Ему было всего 35 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.