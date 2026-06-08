Собянин: Станция метро «Звенигородская» будет открыта осенью

Первый участок Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена планируют ввести в эксплуатацию осенью 2026 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения строящейся станции «Звенигородская». Информацию он разместил в мессенджере Макс.

«Станция метро „Звенигородская“ — очень важная станция, находится прямо в центре вновь формирующего современного микрорайона, в котором уже проживают десятки тысяч людей. Население еще будет прибывать. Станции метро в шаговой доступности здесь пока нет. Поэтому „Звенигородская“ станция Рублево-Архангельской линии в разы улучшит транспортную доступность этого района, подход до „Москва-Сити“, до Большой кольцевой линии метро сделает этот район комфортным для жителей», — высказался Сергей Собянин.

На станции практически завершили возведение основных конструкций и выполнили обратную засыпку котлована. В настоящее время специалисты проводят отделочные работы, монтируют инженерные системы и технологическое оборудование.

Оставшийся объем работ связан преимущественно с внутренним оснащением объекта. По его словам, строительство ведется в плановом режиме, а сдача станции состоится в установленные сроки.

Протяженность Рублево-Архангельской линии составит 27,6 километра, а на маршруте разместят 12 станций. Станция «Звенигородская» разместится возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда.

Строительство первого участка линии от станции «Деловой центр» до станции «Бульвар Генерала Карбышева» планируют завершить в 2026 году. Ожидается, что после открытия пассажиропоток на этом отрезке превысит 90 тысяч поездок в сутки. В дальнейшем, по прогнозам, показатель продолжит расти и к 2030 году достигнет более 128 тысяч поездок ежедневно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для новой станции метро «Строгино» утвердили архитектурную концепцию наземного павильона. Ключевым элементом проекта станут многоугольные ячеистые конструкции.

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