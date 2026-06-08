Собянин: Станция метро «Звенигородская» будет открыта осенью

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 31 0

Мэр столицы проверил ход работ на транспортном объекте в районе Шелепихи.

Когда откроется станция метро Звенигородская

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первый участок Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена планируют ввести в эксплуатацию осенью 2026 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения строящейся станции «Звенигородская». Информацию он разместил в мессенджере Макс.

«Станция метро „Звенигородская“ — очень важная станция, находится прямо в центре вновь формирующего современного микрорайона, в котором уже проживают десятки тысяч людей. Население еще будет прибывать. Станции метро в шаговой доступности здесь пока нет. Поэтому „Звенигородская“ станция Рублево-Архангельской линии в разы улучшит транспортную доступность этого района, подход до „Москва-Сити“, до Большой кольцевой линии метро сделает этот район комфортным для жителей», — высказался Сергей Собянин.

На станции практически завершили возведение основных конструкций и выполнили обратную засыпку котлована. В настоящее время специалисты проводят отделочные работы, монтируют инженерные системы и технологическое оборудование.

Оставшийся объем работ связан преимущественно с внутренним оснащением объекта. По его словам, строительство ведется в плановом режиме, а сдача станции состоится в установленные сроки.

Протяженность Рублево-Архангельской линии составит 27,6 километра, а на маршруте разместят 12 станций. Станция «Звенигородская» разместится возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда.

Строительство первого участка линии от станции «Деловой центр» до станции «Бульвар Генерала Карбышева» планируют завершить в 2026 году. Ожидается, что после открытия пассажиропоток на этом отрезке превысит 90 тысяч поездок в сутки. В дальнейшем, по прогнозам, показатель продолжит расти и к 2030 году достигнет более 128 тысяч поездок ежедневно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для новой станции метро «Строгино» утвердили архитектурную концепцию наземного павильона. Ключевым элементом проекта станут многоугольные ячеистые конструкции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.47
-0.83 85.56
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:15
Тополя цветут, собаки чихают: как помочь питомцу пережить сезон пуха
19:00
«Хочу, чтобы вернулись домой»: мужчина убил беременную жену и двух дочерей
18:48
Собянин: Станция метро «Звенигородская» будет открыта осенью
18:39
Тайные отцы и испытания судьбы: российские звезды, которые стали мамами после 40
18:30
Лучше теплый? Почему в аномальную жару не стоит принимать холодный душ
18:22
В Латвии заблокировали восемь российских сайтов

Сейчас читают

Поставки СПГ в Европу падают, не помогает и Норвегия: газ снова дороже $ 600
Четыре человека отравились газом из-за голубя: что случилось
Дом Андрея Макаревича* в Израиле поврежден обломками иранской ракеты
Что едят долгожители после 50 лет: продукты для здоровья и защиты от болезней

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео