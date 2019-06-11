Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен устроит вечеринку перед смертью

Бывший полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Фернандо Риксен решил устроить прощальную вечеринку. Спортсмен уже шесть лет живет с диагнозом боковой амиотрофический склероз и устал бороться с недугом. Состояние футболиста с каждым годом становится только хуже: он стал с трудом передвигаться и потерял возможность говорить.

В воскресенье, 9 июня, с помощью специального устройства генерации речи Риксен записал обращение поклонникам, в котором пригласил всех желающих на прощальную вечеринку.

«Бороться становится все тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся», — сообщил футболист.

Как пишет Starhit, мероприятие пройдет в одном из отелей в шотландском Глазго. На вечеринке соберутся родственники и друзья футболиста, которые постараются сделать прощальный вечер Риксена незабываемым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший полузащитник испанского «Реала» и английского «Арсенала» Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП 1 июня.