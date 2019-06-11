Баскетболистов подмосковного клуба «Химки» ограбили прямо во время матча со столичным ЦСКА. Неизвестный пробрался в раздевалку спортсменов и вынес ценные вещи игроков.

Все происходящее попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина заглядывает в шкафчики и сумки. Известно, что у восьми игроков пропали деньги, часы и телефоны. Кроме раздевалки команды «Химки», злоумышленник попытался проникнуть и к их соперникам. Но туда его не пустила охрана.

Попасть в подтрибунное помещение неизвестному помогла аккредитация спортивного журналиста. Сейчас полиция выясняет, где он ее мог получить, и устанавливает личность грабителя.

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