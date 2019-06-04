Неизвестные проникли в РКК «Энергия» и пытались похитить имущество

Неизвестные лица проникли на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в Королеве и попытались похитить имущество. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сообщение Роскосмоса.

Отмечается, что данные, о краже оборудования в РКК «Энергия», ранее распространенные в СМИ, не соответствуют действительности. По факту незаконного проникновения на территорию корпорации полиция проводит доследственную проверку. Все материалы по делу переданы в органы МВД России.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени Королева — одно из ведущих предприятий космической промышленности СССР и России. Она занимается разработкой ракетной и космической техники. Здесь же осуществляется сборка космических кораблей «Союз» и «Прогресс».

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