Взрыв произошел на танкере в порту Махачкалы

Взрыв на нефтяном танкере зафиксирован утром во вторник, 11 июня, в порту Махачкалы. По предварительной информации, при перекачке нефти произошел хлопок в моторном отсеке. В данный момент ведутся поиски трех человек, двое госпитализированы. Официальных данных о причинах взрыва не поступало, детали происшествия уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве на химическом заводе в Санкт-Петербурге. 10 июня на Предпортовой улице в Северной столице произошел взрыв на территории промзоны, который повлек за собой пожар. В результате ЧП было эвакуировано 25 человек, а вероятной причиной происшествия стал взрыв бочки с легковоспламеняющейся жидкостью толуолом.