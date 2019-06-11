Эксклюзивное видео: Пострадавший от взрыва в Махачкале рассказал подробности происшествия

, 10:13 Эксклюзивное видео 31

Сотрудниками экстренных служб был опознан один из погибших во время несчастного случая, также стали известны имена пострадавших.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ГУ МЧС России по Республике Дагестан, Пятый канал

Взрыв на танкере произошел в Махачкале утром 11 июня, 5-tv.ru удалось пообщаться с одним из пострадавших на корабле по имени Роман Попов.

Мужчина рассказал, что был в машинном отделении танкера, когда произошел пожар. Он подтвердил, что на корабле было 12 человек, а также что пожару предшествовал хлопок. Как его доставали из поврежденного взрывом корабля Роман не помнит, также он объяснил, что из-за травм ему тяжело дышать и разговаривать.

Согласно последним данным, в результате взрыва погибли три матроса, еще трое пострадали.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором заснят танкер в махачкалинском порту сразу после взрыва.

Читайте также

+18° Днём +20°
Ночью +11°
64.79
-0.25 73.21
-0.05
Гороскоп на 11 июня: Львы, хватит врать!

Последние новости

10:13
Эксклюзивное видео: Пострадавший от взрыва в Махачкале рассказал подробности происшествия
10:09
Видео: назван самый популярный возраст для вступления в брак среди россиян
9:54
«Карате от Примадонны»: Пугачева показала дочке как правильно «пробивать с ноги»
9:46
«Отвалите»: Леди Гага резко ответила на сплетни о романе с Брэдли Купером
9:30
«Спаситель мира» обнаружен на яхте наследного принца Саудовской Аравии
9:18
Названы самые популярные профили в Instagram
9:03
Видео с места: Взрыв на танкере в порту Махачкалы
8:56
«Злыдень» Лазарев рассказал, как якобы поссорился с Лободой
8:46
Видео: ученые научились превращать «сов» в «жаворонков»
8:35
Россиянам хотят возмещать расходы на покупку любых лекарств
8:27
Взрыв произошел на танкере в порту Махачкалы
8:14
«Адреналин зашкаливает»: Звезда фильма «Чемпион» обнажил торс на встрече со львом
7:59
Немецкое издание составило ТОП-10 самых красивых русских имен
7:54
«Брэдли рыдает»: Ирина Шейк сразила фанатов фото в купальнике
7:48
На российских прилавках скоро появится сирийская черешня — репортаж
7:38
«Дельфинье тело»: 45-летняя Высоцкая показала стройную фигуру в купальнике
7:27
Наноэхинацея на страже иммунитета — российские ученые нашли способ отказаться от таблеток
7:15
В России создали революционный препарат от мужского бесплодия
7:05
Huawei хочет заменить Android российской операционной системой
6:58
Украинская ведущая использовала нецензурную лексику, рассказывая об инициативе Вакарчука

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»

Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

5-tv.ru

Реклама