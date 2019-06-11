Эксклюзивное видео: Пострадавший от взрыва в Махачкале рассказал подробности происшествия

Взрыв на танкере произошел в Махачкале утром 11 июня, 5-tv.ru удалось пообщаться с одним из пострадавших на корабле по имени Роман Попов.

Мужчина рассказал, что был в машинном отделении танкера, когда произошел пожар. Он подтвердил, что на корабле было 12 человек, а также что пожару предшествовал хлопок. Как его доставали из поврежденного взрывом корабля Роман не помнит, также он объяснил, что из-за травм ему тяжело дышать и разговаривать.

Согласно последним данным, в результате взрыва погибли три матроса, еще трое пострадали.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором заснят танкер в махачкалинском порту сразу после взрыва.