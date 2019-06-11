Видео с места: Взрыв на танкере в порту Махачкалы

Взрыв на танкере произошел в порту Махачкалы во время перекачки нефти утром 11 июня. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, в 04:38 по московскому времени случился хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении.

По предварительным данным, на танкере в момент взрыва находились 12 человек. Двое из них погибли, трое госпитализированы в республиканскую клиническую больницу. У одного из пострадавших обожгло 95% тела.

Также МЧС сообщает, что угроза разлива нефтепродуктов в порту нет, также как нет пожара на танкере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности взрыва на территории химзавода в Петербурге, который произошел 10 июня на Предпортовой улице.