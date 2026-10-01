Путин: Россия выступает за свободу морского судоходства

Россия выступает за свободное морское судоходство и против любых ограничений в этой сфере. Об этом президент России Владимир Путин заявил на XXIII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, необходимости придумывать новые правила нет. Гораздо важнее соблюдать уже существующие договоренности.

«Мы за свободу судоходства. Мы против всяких ограничений. Нужно ли что-то придумывать новое? Не думаю. Нужно просто соблюдать то, что есть. <…> Это касается всех пространств и всех регионов мира», — сказал Путин.

В качестве действующей правовой основы Путин упомянул международную конвенцию по морскому праву 1982 года и подчеркнул, что ее положения необходимо соблюдать во всех регионах мира.

Ранее Владимир Путин во время контроля за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота заявил, что Москва ответит зеркально на попытки западных стран захватывать российские торговые суда.

Президент также отметил, что российские власти фиксируют попытки ограничить свободное плавание российских судов. По его словам, такие действия нарушают международное морское право. Он добавил, что Министерство обороны России и командование Тихоокеанского флота получили соответствующие поручения, при этом Москва сохраняет готовность к поиску взаимовыгодных решений.

С 28 сентября по 1 октября 2026 года состоится XXIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Главная тема форума сформулирована как «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

«Валдай» ведет свою историю с 2004 года — свое название клуб получил по месту первой конференции, прошедшей в Великом Новгороде рядом с озером Валдай.

За годы работы клуб заслужил высокую оценку интеллектуального потенциала как в России, так и за ее пределами. В его мероприятиях за все время приняли участие около десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей со всего мира.

Традиционно с участниками ежегодных заседаний клуба встречается президент России Владимир Путин — эта практика существует с момента основания «Валдая».

Начиная с 2014 года клуб отошел от формата «рассказа миру о России» и переключился на практико-ориентированную работу: формирование глобальной повестки дня, а также квалифицированную и объективную оценку мировых политических и экономических проблем.

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