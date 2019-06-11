Скончался звезда шоу «Голос» Алексей Сафиулин: названа причина смерти

Ушел из жизни певец Алексей Сафиулин. О смерти звезды шоу «Голос» и близкого друга одной из членов жюри — Пелагеи — стало известно во вторник, 11 июня. Тело артиста было обнаружено в ванной комнате у него дома в ночь с 8 на 9 июня.

Как сообщается на официальной странице певца в Instagram, причиной смерти стал сердечный приступ. На состояние Сафиулина могла повлиять жаркая погода или серьезная степень недосыпа — мужчина недавно прилетел с гастролей.

«Он ничем не болел, был молод и полон сил», — говорится в сообщении.

Instagram @alexeysafiulin

Прощание с Алексеем Сафиулиным состоится 3 июня в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в 10 часов 30 минут.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ушел из жизни знаменитый блюзмен Доктор Джон.