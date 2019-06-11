Нераскрытые дела полковника Захарченко ведут к «вечному свидетелю» банкиру Горбунцову

Бывший замруководителя одного из подразделений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко получил 13 лет колонии и штраф почти в 120 миллионов рублей.

Однако этот приговор не поставил точку в громком уголовном деле и не объяснил происхождение всех денег, обнаруженных при обысках по делу Захарченко — почти девять миллиардов рублей в разной валюте.

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Официальный представитель следственного комитета России Светлана Петренко, комментируя приговор, отметила: «Точку в деле самого Захарченко ставить рано — продолжается расследование иных эпизодов преступлений, инкриминируемых ему, среди которых получение взятки в размере более двух миллиардов рублей за общее покровительство по службе».

За что же Захарченко мог получить такие деньги, и что скрывается под формулировкой «общее покровительство по службе»? На этот вопрос, возможно, помог бы ответить беглый российский банкир Герман Горбунцов. Еще в 2016 году, когда Захарченко арестовали, а затем нашли у него баснословную сумму денег, в деле всплыло имя Горбунцова. Тогда появились сообщения, что Горбунцов платил Захарченко «зарплату» по 150 тысяч долларов в месяц (порядка 120 миллионов рублей в год) за «крышу» по линии МВД. Тогда же появились сообщения о том, что российские следователи намерены отправить запрос лондонским коллегам (Горбунцов тогда жил в столице Англии) с просьбой допросить беглого банкира.

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Причем сам Горбунцов, скорее всего, в этом деле так и остался бы свидетелем или, в крайнем случае, посредником. Ведь «зарплату» Захарченко якобы выплачивал не он сам, а бизнесмены, которые отмывали деньги через банки (назывались, например, СТБ-банк и «Интерпрогрессбанк») Горбунцова.

Горбунцову было выгодно сдать Захарченко, поскольку сам он из этой схемы был выведен. В 2011 году на него было возбуждено уголовное дело. Банкир выехал за границу и лишился своих российских активов. Но преступная схема, с помощью которой деньги выводились в офшоры продолжала работать и без него.

Фамилия Горбунцова фигурирует во многих громких уголовных делах. И чаще всего сам он оказывался «чист» перед законом.

Так, в начале нынешнего года МВД России раскрыло детали преступной схемы, которая позволила вывести из России порядка 37 миллиардов рублей. Во главе ее, по информации правоохранительных органов, стоял молдавский олигарх Владимир Плахотнюк. Эти деньги политик и бывший российский банкир Герман Горбунцов, получивший в 2018 году паспорт гражданина Молдавии, использовали, как писали СМИ, для борьбы со своими политическими соперниками.

Горбунцов давно находится в поле зрения российских правоохранительных органов, однако не только всегда оставался на свободе, но и продолжал зарабатывать. Это удавалось ему благодаря сотрудничеству со следствием. В обмен на информацию он получал статус важного свидетеля.

Его имя фигурирует в расследовании вывода миллиардов рублей на Запад американским финансистом Уильямом Браудером, убийства в Москве бизнесмена Александра Минеева, в деле бывшего полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко и множестве других. Но конкретно против Горбунцова в России возбуждено лишь уголовное дело о подделке банковских векселей. Во всех остальных случаях ему удавалось выйти сухим из воды.

«Как правило, он так или иначе соучастник всех этих процессов, но предлагая себя в качестве свидетеля, он как бы фиксирует свой статус, т. е. помогает следствию, но уже не может быть соучастником», — поясняет политолог Алексей Мартынов.

По словам журналиста Олега Лурье, это такой метод работы Горбунцова — объявить себя свидетелем, просить неприкосновенность и охрану именно тогда, когда он, скорее всего, соучастник, а не свидетель.

Похоже, именно так произошло и в деле об убийстве миллиардера Александра Минеева. Бизнесмен был застрелен в 2014 году, а вся его огромная бизнес-империя просто исчезла.

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Сотни миллионов долларов своих активов бизнесмен тщательно маскировал за длинным списком российских и офшорных компаний. Распорядителем финансов был как раз Герман Горбунцов и, соответственно, хорошо знал всю эту схему.

Незадолго до смерти Минеев обнаружил, что у всех его компаний сменились учредители и руководители. А буквально через месяц его застрелили. Родственники получили в наследство лишь три подержаных автомобиля.

Почти вся недвижимость Минеева замыкалась на компании Crazy Dragon International Limited в Гонконге. В какой-то момент ее возглавил некий гражданин Замбии Луабея Мулумба. Одновременно главой нескольких офшорных фирм, акционерами которых также была Crazy Dragon, стал Ричмонд Аниаква Агей из Ганы.



Перед тем как эти африканцы ненадолго стали миллиардерами, образцы их подписей и копии паспортов получил Герман Горбунцов. А затем передал все активы Минеева-Мулумбы своим людям, одним из которых, по некоторым данным, стал давний партнер Горбунцова — некто Шибаков.

Как рассказал специалист по финансовому консалтингу Тимур Исаев, которому Горбунцов предложил работать с активами покойного Минеева, к названию фирмы добавились две буквы — HK, а дальше — дело техники. Вся афера стоила лишь зарплаты для двух африканцев. При этом Мулумба ничего не законного не совершал, наем номинальных директоров — обычная практика. За свою работу он получил немногим более полутора тысяч долларов. Кстати, от махинаций Горбунцова пострадал и сам Тимур Исаев, вынужденный теперь скрываться.

Проводя операцию по перехвату активов Минеева, Горбунцов утверждал, что заручился поддержкой наследников покойного бизнесмена и все его действия направлены исключительно в пользу его сыновей и их мамы. Последние сейчас живут, как и Горбунцов, в Лондоне. Но уже без папиных миллионов.

Проблем нажил и молдавский оппозиционер Ренато Усатый, который практически случайно оказался втянутым в дела Горбунцова. Бизнесмен купил крупный молдавский банк, договорился с местным олигархом Плахотнюком, начал проводить через него миллиарды, но в конце концов стал фигурантом сразу семи уголовных дел и бежал в Великобританию.

На Германа Горбунцова в Лондоне было совершено покушение. Киллер был арестован, признался и легко назвал заказчика — господин Плахотнюк. Однако жертве такая версия не была выгодна. Горбунцов заявил, что его преследует Ренато Усатый, а он теперь снова свидетель.

«Молдавский олигарх Плахотнюк — это его старый партнер и крыша в одном лице, даешь показания, что Усатый — заказчик покушения на тебя в Лондоне, мы закрываем все дела и снимаем с Интерпола», — поясняет Ренато Усатый.

По его словам, если проанализировать список людей, которых Горбунцов обвинял, это всегда были те, с кем он находится в конфликте в течение последних десяти 10 лет.

Сколько денег собрал Горбунцов, доподлинно неизвестно. В одном из интервью он жаловался, что потерял в России больше полумиллиарда долларов, за последующие годы цифра возросла в три раза. Объяснять, как заработал такие суммы, руководя мелкими и обремененными проблемами банками, Горбунцов не может. И помочь ему в этом уже некому — все партнеры либо убиты, либо в тюрьме, либо в бегах. А закончить безбедное существование всем им помог свидетель Герман Горбунцов.