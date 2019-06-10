«Антивзяточник» Захарченко не смог сдержать эмоций после зачитывания приговора

В Москве определилась судьба главного антивзяточника страны, который попался на взятках.

Полицейский, полковник по званию, бывший сотрудник антикоррупционного главка — Дмитрий Захарченко — выслушал приговор. И снова вину свою не признал. Когда судья зачитал приговор Захарченко стал кричать о своей невиновности.

К тому же, это тот редкий случай, когда и госзащита и обвинение заявили, что будут оспаривать вердикт.

Обвинение просило для Захарченко 15 с половиной лет колонии строгого режима и полмиллиарда рублей штрафа. Суд назначил — 13 лет и уменьшил штраф до 118 миллионов. Так же суд счел недоказанным один из эпизодов — взятку в размере 800 тысяч долларов. Поэтому прокуратура намерена обжаловать приговор. Защита тоже будет подавать апелляцию.

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Валентин Трушнин передает из зала суда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-глава Коми Гайзер приговорен к 11 годам колонии строгого режима.