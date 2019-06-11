Видео: ХVII легкоатлетический парамарафон прошел в Крыму

Семнадцатый легкоатлетический парамарафон состоялся в Крыму 11 июня. Соревнование проводилось среди спортсменов-профессионалов и любителей с поражением опорно-двигательного аппарата на спортивных и активных колясках.

Марафон привлек внимание настоящих спортсменов-паралимпийцев, а также любителей со всей России и из США, Германии и Белоруссии — всего 79 спортсменов. География соревнования более чем обширна — представлены Москва, Кемерово, Пермь, Воронеж, Киров, Тольятти, Дагестан и многие другие регионы страны.

На выбор спортсменам было предоставлено две дистанции на базе Сакского военно-клинического санатория имени Пирогова: полный марафон на 42 километра и полумарафон на 21 километр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что паралимпийский комитет России условно восстановлен в правах.