Репортаж: подробности обнаружения 400 килограммов кокаина в порту Петербурга

В морском порту Санкт-Петербурга во вторник, 11 июня, работают оперативники. Ищут контрабандистов, которые имеют отношение к запретному грузу из Эквадора. А это четыре центнера кокаина! Два с половиной миллиона доз — на почти пять миллиардов рублей. Крупнейшая в истории города партия кокаина обнаружена в прибывшем из Эквадора контейнере с рыбными консервами.

Пока оперативники в интересах следствия не разглашают детали операции. Но по неофициальной информации, речь может идти о судне, которое ходит под флагом маршальских островов и сейчас уже находится в бельгийском Антверпене. По другим данным, корабль все еще находится в Петербурге.

Ранее 5-tv.ru публиковал официальный комментарий представителя Федеральной таможенной службы России.