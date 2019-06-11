Meduza просит не ходить на несогласованную акцию из-за Голунова 12 июня

Интернет-издание Meduza посоветовало воздержаться от участия в несогласованной московскими властями акции 12 июня из-за журналиста Ивана Голунова.

При этом редакция предлагает «завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы».

Как передает «Интерфакс», столичная мэрия уже разрешила провести митинг в воскресенье, 16 июня, на проспекте Сахарова численностью до 20 тысяч человек.

11 июня министр внутренних дел МВД России Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела в отношении корреспондента интернет-издания Meduza Ивана Голунова, задержанного 6 июня с наркотиками в рюкзаке, в связи с недоказанностью его участия в преступлении. Мужчина был освобожден из-под домашнего ареста.

Проводившие задержание сотрудники полиции отстранены от работы на время служебной проверки для оценки правомерности их действий.

Следственный комитет РФ

Материалы расследования подразделения собственной безопасности ведомства направлены в СК России, который должен поставить точку в этом деле.

Кроме того, Колокольцев намерен ходатайствовать перед президентом РФ Владимиром Путиным об отстранении глав двух управлений ГУ МВД по Москве. История с Голуновым показала, что российская правоохранительная система стремится добросовестно исполнять свои функции по недопущению незаконных ситуаций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в отношении Голунова прекращено уголовное дело.