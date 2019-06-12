Нагиев сыграет Остапа Бендера в новой экранизации «12 стульев»

Съемки новой экранизации романа «12 стульев» с Дмитрием Нагиевым в роли Остапа Бендера начались в Москве, сообщает пресс-служба «Мосфильма».

По словам генерального продюсера фильма Олега Урушева, перед съемочной группой поставлена задача снять максимально полную экранизацию романа — без цензурных сокращений.

«Хотим воссоздать эпоху 1920-х годов максимально точно и заинтересовать событиями того времени нынешнюю молодежь», — сказал Урушев.

Производством картины занимается продюсерский центр «Прайм» и кинокомпания «Соливс». Режиссером выступил Петр Зеленов, который дважды становился лауреатом премии «Золотой орел» как лучший режиссер монтажа за работу над фильмами «Легенда № 17» и «Движение вверх». Ориентировочно съемки продлятся до января 2020 года.

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