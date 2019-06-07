На российские экраны вышел боевик «Люди Икс: Темный феникс»

На экраны российских кинотеатров в четверг, 6 июня, вышел очередной фантастический боевик о людях-мутантах с суперспособностями «Люди Икс: Темный феникс». Это уже двенадцатая часть серии киноисторий о людях икс, снятых по комиксам Marvel. Картина освещает период жизни Джин Грей, когда она превращается в Темного Феникса под воздействием таинственной космической силы, которая поражает девушку во время опасной спасательной космической миссии. Став одним из самых могущественных мутантов, Джин угрожает уничтожить Землю и вносит раскол в семью людей Икс.

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В роли Джин Грей – снова Софи Тернер, ставшая известной после роли Сансы Старк в сериале «Игра Престолов» и сыгравшая Грей в фильме «Люди Икс: Апокалипсис» (2016). В картине участвуют также Джеймс Макэвой (Профессор Икс), Майкл Фассбендер (Магнито), Дженнифер Лоуренс (Мистик) и Николас Холт (Зверь).

Успевшие посмотреть фильм критики отмечают, что шедевра у создателей «Темного Феникса» не получилось, однако смысл присутствует и желания покинуть кинозал до окончания сеанса у зрителей не возникает. Особенно впечатляет космос, пишет интернет-портал Mertro.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в интернете появился трейлер новой части киносаги о Терминаторе. Премьера фильма «Терминатор: Темная судьба» намечена на октябрь 2019 года.