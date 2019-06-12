Звезда «Универа» Наталья Рудова взбудоражила Instagram формами в микрокупальнике

Звезда сериала «Универ» Наталья Рудова опубликовала в Instagram снимок с отдыха, на котором она предстала в провокационном микрокупальнике. Как и предполагалось, 35-летняя актриса собрала сотни восторженных комментариев по поводу своей фигуры.

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Примечательно, что актриса в качестве подписи к своей фотографии взяла цитату из книги популярной американской писательницы Джессики Анны Редмирски «По дороге в вечность», однако подписчики оставили сей факт без внимания. Зато с радостью бросились хвалить Рудову за сохранение превосходной формы.

Instagram @rudovanata