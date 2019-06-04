Наталья Рудова вспомнила, как в юности подрабатывала посудомойкой в Анапе

Актриса Наталья Рудова, признавшаяся на днях, что ее аккаунт в Instagram — всего лишь красивая картинка и не имеет ничего общего с реальной жизнью, решила вдруг рассказать подписчикам, как зарабатывала деньги в студенческие годы. Звезда сериалов «Универ» и «Татьянин день» призвала не оправдывать свою несостоятельность чужим успехами и рассказала, как во время учебы жила в «люксовых апартаментах» театральной общаги, а летом ездила в Анапу, где подрабатывала официанткой-посудомойкой сутки через сутки.

«Нет, я не ездила туда к морю, ездила туда потому что там было где жить летом, между учебой. Своего жилья у нас не было, мама и сестра там подрабатывали. Жили в вагончиках», — призналась Рудова.

Свой рассказ она проиллюстрировала серией архивных снимков студенческих времен, на которых, в том числе, запечатлена и возле общепитовской раковины с посудой.

Instagram @rudovanata

Фото: Невеста Тимати оголила подтянутый живот перед подписчиками

Ранее Наталья Рудова опубликовала в Instagram шуточный ролик, в котором рассказывает, как чудесно отдыхает на яхте в Сен-Тропе, пока в нее не прилетает тряпка, и голос за кадром не произносит: «Слышь, дура, иди посуду мой!».