Поклонники звезды «Орла и решки» Никитюк заподозрили ее в обмане ради лайков

Поклонники звезды «Орла и решки» Леси Никитюк заподозрили телеведущую в обмане своей аудитории. По мнению подписчиков Никитюк в Instagram, она сфотографировалась вовсе не в винтажном платье, принадлежавшем еще ее матери, как утверждает в публикации.

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В посте ведущая указала, что якобы на ней наряд, которому не менее 34 лет и прикрепила старый снимок из семейного архива, где ее мать в похожем образе.

Instagram @lesia_nikituk

Instagram @lesia_nikituk