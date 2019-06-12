Поклонники звезды «Орла и решки» Никитюк заподозрили ее в обмане ради лайков

Поклонники звезды «Орла и решки» Леси Никитюк заподозрили телеведущую в обмане своей аудитории. По мнению подписчиков Никитюк в Instagram, она сфотографировалась вовсе не в винтажном платье, принадлежавшем еще ее матери, как утверждает в публикации.
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В посте ведущая указала, что якобы на ней наряд, которому не менее 34 лет и прикрепила старый снимок из семейного архива, где ее мать в похожем образе.
«Разные платья!» — считает один из пользователей.
«Это не оно! Обманываешь!» — добавил другой.
«Похоже, но видно, что не то…» — не смог смолчать еще один юзер.
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Однако другая часть поклонников все же поверила Леси Никитюк, решив, что она просто обрезала платье под себя, а смотрится наряд иначе из-за разного качества фотографий.
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