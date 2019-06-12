Сотрудники МЧС рассказали о правилах поведения на воде, которые помогут избежать трагедии во время отдыха на воде. Прежде всего — купаться стоит только в тех водоемах, которые проверены и одобрены спасателями.

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В незнакомых местах лучше не плавать — на дне могут оказаться притопленные коряги или бревна, битое стекло и другой травмоопасный мусор. По это же причине не стоит проводить водные процедуры там, где дно покрыто тиной и илом.

Во время отдыха на воде с использованием плавсредств — надувных матрасов или «плавательных» игрушек и кругов, автомобильных шин — не отплывайте далеко от берега. Ваше приспособление может неожиданно порваться. С учетом того, что вспомогательные средства обычно используют те, кто не очень хорошо плавает, это может создать опасную ситуацию.

В случае попадания в место с сильным течением, не нужно пытаться плыть против него, лучше расслабиться и позволить течению подхватить вас, а затем постепенно выплывать к берегу. При попадании в водоворот, рекомендуется наберать побольше воздуха, нырнуть и резко свернуть в сторону — так вы выберетесь из воронки.

Не забывайте о том, что в воде мышцы может свести судорогой. Если это произойдет — не паникуйте. Разотрите пострадавшую мышцу, перевернитесь на спину и плывите к берегу.

Правила безопасности нужно соблюдать и при катании на лодках. В плавсредстве не должны находиться дети без сопровождения взрослых. Пассажирам запрещено сидеть на борту и передвигаться по лодке во время движения. Небезопасно и пытаться пересесть с одной лодки на другую, когда вы уже отплыли от берега. В темное время суток кататься на лодке тоже опасно — тем более без спецжилета.

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