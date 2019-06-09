Видео: Дзюдоист Носов и автоэксперт Холодов спасли утопающего в Петербурге

Заслуженный мастер спорта по дзюдо Дмитрий Носов и известный автоэксперт Александр Холодов спасли мужчину, едва не утонувшего в Санкт-Петербурге. В интервью 5-tv.ru Носов рассказал подробности инцидента, произошедшего в субботу, 8 июня. Спортсмен рассказал, что катался на катере вместе с Александром, когда заметил, как вдалеке кто-то спустился в воду и начал идти ко дну.

«Сначала подумал, что он ныряет, но потом понял, что-то не так, точнее почувствовал, и попросил Александра прибавить ход и, мне кажется, еще секунды три, и человек реально утонул бы. Это был какой-то проток реки Невы, то есть, кроме нас, этого человека никто не видел», — поделился дзюдоист.

Осознав, что мужчина не просто ныряет, а тонет, молодые люди двинулись в его сторону. Поначалу Носову хотелось броситься в воду, признался спортсмен. Однако Холодов его остановил и предложил другой вариант.

«Я уже был в последнем мгновении от принятия этого решения, и в этот момент Александр мне говорит: „Возьми гарпун“. Собственно говоря, взяли гарпун, пришвартовали его в лодке, и уже когда остановили мотор, вытащили его и доставили на берег. Позвал полицию громко-громко, они нас услышали», — рассказал дзюдоист.

К счастью, все закончилось благополучно, и человек остался жив. Как отметил Носов, мужчина был «мертвецки пьян» и, вероятно, не рассчитав свои силы, решил охладиться в жаркую погоду.

Впрочем, с подобными случаями спортсмен сталкивается не в первый раз. Носов признался, что уже вытаскивал людей из воды, и не считает подобное поведение подвигом. По словам Дмитрия, на его месте так должен был поступить каждый.

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