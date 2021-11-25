Как оказалось, бесконтрольное употребление даже самых безобидных лекарственных средств может привести к серьезным последствиям.

Назван разрушающий почки витамин

Фото: www.globallookpress.com

Канадские ученые назвали витамин, который способен разрушить почки. Специалисты призвали не принимать витамин D без назначения врача и строго соблюдать прописанную дозировку.

В качестве наглядного примера специалисты рассказали о случае из своей практики. За медицинской помощью обратился 54-летний канадец — мужчина пожаловался на плохое самочувствие. Стандартные исследования не показали никаких отклонений, однако более детальный анализ выявил в крови пациента высокий уровень кальция и паратирина — гормона, способствующего выводу кальция из организма. Врачи обратили внимание на то, что такая клиническая картина характерна для проблем с почками, и отправили мужчину на дополнительные обследования, которые подтвердили их опасения.

Пытаясь установить причину заболевания медики выяснили, что пациент самостоятельно назначил себе витамин D и принимал его в течение трех лет без перерыва. В результате бесконтрольного приема препарата в организме мужчины образовался переизбыток витамина D, когда тот отправился в отпуск и много времени проводил на солнце — естественном и обильном источнике того же органического вещества. Пациенту потребовалось длительное дорогостоящее лечение, после которого он остался с хроническим заболеванием почек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россиянам хотят возмещать расходы на покупку любых лекарств.

-1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.37
-0.46 83.64
-0.53
Семь раз отмерь — один раз отрежь! Китайский совет дня на четверг, 25 ноя...

Последние новости

9:06
Семь раз отмерь — один раз отрежь! Китайский совет дня на четверг, 25 ноября
8:48
Иван Милостивый: что можно и нельзя делать 25 ноября
8:46
Пережившая «испанку» жительница Екатеринбурга в 103 года победила коронавирус
8:41
С Плесецка запустили ракету «Союз-2.1б» с военным аппаратом
8:35
Почему одним и тем же людям постоянно не везет в личной жизни
8:28
Опубликованы кадры с места ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области

Сейчас читают

Перезагрузка 2.1: как изменит судьбы людей приход Меркурия в знак Стрельца
Метастазы повсюду: врач об опасности предполагаемого диагноза Елизаветы II
Жорин дал советы девушкам, с которых бывшие ухажеры требуют возврата денег
Названы даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты до 5 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа