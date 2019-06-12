Журналисты издания The National Interest оценили российский пистолет ПЛ-15, назвав его «квантовым скачком». По мнению экспертов, разработка концерна «Калашников» значительно превосходит существующие аналоги.

Главным отличием пистолета Лебедева является его эргономика и баланс, соответствующие нынешним представлениям о биомеханике человека. Методы расчета автоматики, примененные в ходе его создания, способствуют большому ресурсу настрела, а в сочетании с примененными решениями по эргономике, делают пистолет комфортным с точки зрения отдачи, подбросу после выстрела и быстрого возвращения на линию прицеливания.

Все это способствует быстрому повторному выстрелу и быстрому переносу огня, а эргономичная рукоятка с большим углом наклона облегчает стрельбу «навскидку».

По мнению авторов статьи, ПЛ-15 поставят на вооружение в российские армейские спецподразделения.

Российский самозарядный пистолет Лебедева под патрон 9×19 мм Парабеллум был разработан совместно с инструкторами центра подготовки спецназа ФСБ и ведущими стрелками-спортсменами. В своем классе ПЛ-15 имеет наилучшие параметры по компактности: толщина 21 миллиметр в передней части и 28 миллиметров в районе рукоятки. Для одинаковой эффективности стрельбы с правой и левой руки применены двустороннее расположение органов управления.

Ижевский завод «Калашников» планирует начать серийное производство ПЛ-15 в текущем году.

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