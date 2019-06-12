Ирина Цывина получала угрозы незадолго до смерти

Актрисе Ирине Цывиной угрожали незадолго до смерти. Об этом рассказала адвокат покойной Юлия Вербицкая-Линник.

«Есть ли разница?»: Рудковская доказала подписчикам «отсутствие» фотошопа

Всего за неделю до своей смерти Цывина завершила судебные тяжбы с сыном своего последнего супруга — Александром Благонравовым. Молодой человек хотел присвоить себе внушительную часть наследства покойного.

При этом Цывиной, как рассказала ее адвокат, стали поступать угрозы и со стороны женщины, которая представилась как любовница Благонравова. Дама сыпала угрозами и обещала, что вскоре Ирина лишится не только машины, бани и дачи, но и жизни, передает Teleprogramma.pro.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дети Цывиной вступили в борьбу за наследство спустя чуть менее месяца после ее смерти. Об уходе актрисы из жизни стало известно 18 апреля.