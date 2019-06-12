Власти призвали москвичей не участвовать в несанкционированной акции из-за дела Голунова

Столичные власти призвали граждан не принимать участие в среду, 12 июня, в несанкционированной акции, направленной на поддержку журналиста издания Meduza Ивана Голунова, сообщает РИА Новости.
В московском департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции отметили, что организаторы мероприятия «Свободу Ивану Голунову» предупреждены об ответственности, которая им может грозить за несанкционированную акцию.
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В ведомстве добавили, что мероприятие согласовано московскими властями на 16 июня.
Стоит отметить, что с аналогичной просьбой 11 июня выступил и коллектив издания Meduza, призвав сочувствующих добиться согласования акции.
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11 июня министр внутренних дел МВД России Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела в отношении корреспондента интернет-издания Meduza Ивана Голунова, задержанного 6 июня с наркотиками в рюкзаке, в связи с недоказанностью его участия в преступлении. Мужчина был освобожден из-под домашнего ареста.
Проводившие задержание сотрудники полиции отстранены от работы на время служебной проверки для оценки правомерности их действий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кучерена назвал решение главы МВД по делу Голунова справедливым и честным.