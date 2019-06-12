Власти призвали москвичей не участвовать в несанкционированной акции из-за дела Голунова

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С аналогичной просьбой выступило издание Meduza, где работает журналист.

Фото: ТАСС/Геодакян Артем

Столичные власти призвали граждан не принимать участие в среду, 12 июня, в несанкционированной акции, направленной на поддержку журналиста издания Meduza Ивана Голунова, сообщает РИА Новости.

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В московском департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции отметили, что организаторы мероприятия «Свободу Ивану Голунову» предупреждены об ответственности, которая им может грозить за несанкционированную акцию.

«Регламент подготовки публичных мероприятий и ограниченное время для осуществления необходимого комплекса мер не позволяют обеспечить общественную безопасность в полном объеме. В этой связи просим граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии», — говорится в сообщении департамента.

В ведомстве добавили, что мероприятие согласовано московскими властями на 16 июня.

Стоит отметить, что с аналогичной просьбой 11 июня выступил и коллектив издания Meduza, призвав сочувствующих добиться согласования акции.

«Свобода Ивана — отличный повод для праздника. Мы хотим, чтобы на этом празднике мы все были вместе. Переговоры с мэрией по поводу завтрашней акции зашли в тупик. Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать», — говорится в обращении Meduza.

11 июня министр внутренних дел МВД России Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела в отношении корреспондента интернет-издания Meduza Ивана Голунова, задержанного 6 июня с наркотиками в рюкзаке, в связи с недоказанностью его участия в преступлении. Мужчина был освобожден из-под домашнего ареста.

Проводившие задержание сотрудники полиции отстранены от работы на время служебной проверки для оценки правомерности их действий. Материалы расследования подразделения собственной безопасности ведомства направлены в СК России, который должен поставить точку в этом деле.

Кроме того, Колокольцев намерен ходатайствовать перед президентом РФ Владимиром Путиным об отстранении глав двух управлений ГУ МВД по Москве. История с Голуновым показала, что российская правоохранительная система стремится добросовестно исполнять свои функции по недопущению незаконных ситуаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кучерена назвал решение главы МВД по делу Голунова справедливым и честным.

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